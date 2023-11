Il vannaccismo in crisi: Vannacci querela Bersani

Si presentò come l’ideologo che doveva mettere le cose a posto, in questo mondo al contrario. Ma ora è il vannaccismo a finire sottosopra. Criticato da La Verità, il giornale di riferimento, e per di più da Mario Giordano, il direttore che lo ha lanciato in tv. I suoi sostenitori si dividono: il mondo di Roberto Vannacci si avvita a spirale. A Vannacci non è andata giù la battuta pronunciata da Pierluigi Bersani alla festa dell’Unità di Ravenna, a settembre.

Per questo ha annunciato di aver sporto querela per diffamazione contro l’ex segretario Pd. “Ma avrei preferito un altro modo per riparare il torto: fossimo vissuti solo 90 anni fa lo avrei sfidato a duello all’arma bianca. E se avessi vinto – come penso – non avrei infierito sul suo corpo. Ma l’onorevole Bersani non avrebbe accettato la sfida perché i leoni da telecamera quando vengono messi alle strette scompaiono”, ha scritto su La Verit





