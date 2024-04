Il tuffatore francese Alexis Jandard cade dal trampolino durante l'inaugurazione del centro acquatico

Il tuffatore francese Alexis Jandard , medaglia d’argento a squadre ai Mondiali di Budapest del 2022, è caduto dal trampolino durante l’inaugurazione del centro acquatico che ospiterà le gare. Il tutto davanti agli occhi del presidente Macronè caduto dal trampolino in maniera alquanto imbarazzante–. Ho lasciato lì un po’ della mia schiena. Ma va bene così, sono solo graffi. Non mi sono fatto male e questa è la cosa più importante. Torno ad allenarmi».

Jandard (a fine aprile compirà 27 anni ed è già qualificato ai Giochi) si preparava a effettuare un semplice tuffo con una capriola in avanti assieme aTutto questo per inaugurare la piscina. Insomma, per Alexis era soltanto una formalità, ma l’imprevisto è sempre dietro l’angol

Tuffatore Francese Alexis Jandard Trampolino Inaugurazione Centro Acquatico Caduta Imbarazzante Graffi Allenamento Giochi

