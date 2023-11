Il total red di Catherine Middleton: un look travolgente

Il total red indossato dalla principessa del Galles nella sua ultima apparizione a Londra ha lasciato di stucco i suoi ammiratori, che pure sono abituati ai look incantevoli della quarantunenne. Da quando è più vicina al trono la moglie del principe William sperimenta con il "cape style", optando per abiti e soprabiti a mantella, da sempre i favoriti delle teste coronate d'Europa.

Ecco una carrellata di look sullo stesso tema scelti negli ultimi anni da regine e principesseCatherine Middleton ha catalizzato l'attenzione dei fotografi e dei presenti - più di quanto non accade di solito - a Londra dove ha accolto con gli altri membri senior della famiglia reale il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol e sua moglie che si fermeranno nel Regno Unito per una visita di tre giorni. Il look total red della principessa del Galles è travolgente. Il pezzo forte? Un soprabito a mantella con un maxi fiocco che da solo vale l'intero outfi





SkyTG24 » / 🏆 31. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

George del Galles potrebbe non andare a Eton e seguire le orme di mamma Kate MiddletonKate Middleton ha visitato in gran segreto il Marlborough College, dove ha completato gli studi superiori. La stessa scuola è stata frequentata dai fratelli Pippa e James

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Giorgia Meloni a Londra per il vertice sull'Intelligenza Artificiale(Agenzia Vista) Londra, 02 novembre 2023 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Londra per...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Kate Middleton, imbarazzo per l'accusa della modella: «Costretta a stare su OnlyFans dalla sua famiglia»I genitori di Kate Middleton, Carole e Michael Middleton, sono stati presi di mira da una...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

«Combat Kate», la principessa di Galles sul mezzo militareCombat Kate. E’ difficile riconoscere la principessa del Galles, Catherine, in tuta mimetica e casco protettivo, a bordo di un mezzo militare. La moglie dell’erede al trono britannico William, ha fatto visita al 1st The Queen’s Dragoon Guards in Norfolk dopo che in estate il re le ha attribuito il grado di Colonnello in capo del reggimento.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

William, 1 anno da principe di Galles: «Case agli homeless e aiuti green»Meno strette di mano e patronati «di presenza», più impegno concreto sul campo. Con Homewards per i senza tetto, e finanziamenti verdi. «Meno charity, più in profondità»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Un talento al giorno, Luke Harris: il Galles ripone le speranze in questo giovane LampardCon la convocazione ottenuta per gli ultimi impegni del Galles, il fantasista 18enne Luke Harris è entrato nella Top 5 dei giocatori più giovani ad essere coinvolto in partite di selezione maggiore,

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »