Eddy Beef è noto su Tik Tok, dove ha 800 mila follower e crea dei video mentre gira per le strade chiedendo alle persone quanto guadagnano e quanto spendono per le macchine e i vestiti di lusso. Il tiktoker ha testimoniato di aver vissuto una brutta esperienza a Milano, dicendo: «Mi hanno spaccato la faccia». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eduardo Biasi 🏎 (@eddy.

Nei video del tiktoker vengono regalati soldi, PlayStation o prodotti Apple in giro per Milano. Eddy Beef ha poi proseguito dicendo: «Eravamo sul suo G Class. Ho fatto per scendere dalla macchina e mi si sono affiancati due ragazzi che hanno visto i soldi che avevo in mano. Hanno provato a rubarmeli, ma stupidamente, d’istinto, ho trattenuto la mazzetta», a questo punto Eddy ha ricevuto un pugno in pieno volto.

Italia Notizie

Leggi di più:

leggoit »

«Cosa fai nella vita per permetterti questa auto?», il tiktoker Eddy Beef picchiato in strada: «Andrò via da MIl tiktoker Eddy Beef, all'anagrafe Eduardo Biasi, ha raccontato sui social di aver subito... Leggi di più ⮕

Milano, Eddy Beef aggredito: "Mi hanno spaccato la faccia, lascio la città"Un'altra aggressione a Milano , un altro influencer che ammette di avere paura nella 'Gotham City' targata Pd e che pensa di trasloca... Leggi di più ⮕

Il TikToker Eddy Beef aggredito e rapinato a Milano: «Mi hanno preso a pugni, lascerò questa città»Eddy Beef è noto su Tik Tok, dove ha 800 mila follower e crea dei video... Leggi di più ⮕

Il tiktoker Eddy Beef aggredito e rapinato a Milano mentre registrava un video: “Tenevo in mano una…E' stato lui stesso a raccontare, in un video pubblicato sui suoi profili social, quanto accaduto Leggi di più ⮕

Giacomo Urtis innamorato, ecco chi è il tiktoker 19enne fidanzato del chirurgoGiacomo Urtis si è fidanzato. Il chirurgo dei vip pare abbia una relazione amorosa con un... Leggi di più ⮕

Cos'è la Lip gloss overture, la tattica dei TikToker per attirare l'attenzioneI titoli di Sky TG24 del 27 ottobre, edizione delle 8 Leggi di più ⮕