Il texano dagli occhi di ghiaccio

è un film di genere western del 1976, diretto da Clint Eastwood, con Clint Eastwood e John Vernon. Durata 135 minuti. Distribuito da PIC - WARNER HOME VIDEO.

E' da poco terminata la Guerra di Secessione americana e Josey Wales, dopo aver combattuto contro i nordisti, decide di ritirarsi a vita tranquilla nella sua fattoria con la moglie e il figlio. Ma la tranquillità dura poco. Josey vede massacrare la sua famiglia e bruciare la sua casa ad opera del capitano nordista Randolph Terril e la sua banda.

