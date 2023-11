Il Tesoro sudafricano emette bond islamici per colmare il deficit di finanziamento

Sharia e non prevedono il pagamento di tassi di interessi diretti. La molla è la ricerca di 2,6 miliardi di dollari per colmare un deficit di finanziamento che incombe sulle casse pubbliche di Pretoria, stremate da una crisi economica che sta prosciugando il gettito fiscale atteso - o sperato - dall’esecutivo.nella storia del Paese, dopo quella già tentata ai tempi del governo di Zuma nel 2014.

All’epoca il Tesoro di Pretoria aveva scelto di denominare il titolo in dollari, intercettando soprattutto gli appetiti degli investitori internazionali. Ora ha deciso di ricorrere al rand, la valuta locale, facendo breccia soprattutto su una platea di investitori locali.vengono identificati per semplicità come obbligazioni, anche se si tratta di prodotti diversi e congegnati nel rispetto della finanza islamica: il loro obiettivo è generare ritorni simili a quelli delle obbligazioni ordinarie, senza prestarsi ai meccanismi speculativi. Se i bond convenzionali esprimono il debito di chi li ha emessi,





sole24ore » / 🏆 1. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Allegri, Juve in pugno: come ha riconquistato il gruppo in questi mesiGià la vittoria di San Siro contro il Milan ma ancor più quella di sabato contro il Verona hanno sostanziato come la squadra sia compatta, sia determinata ad andare oltre i propri limiti

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Un concorso fotografico per salvare botteghe e locali storici: rendiamo arte questi spaziItalia Nostra lancia un concorso fotografico

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Reazione a Catena, "le gufate di Liorni": che fine fanno questi concorrentiChiudere l’intesa vincente a zero capita così di rado a Reazione a Catena che quando succede diventa una notizia. Gli sfortunati, e for...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Juve, questi sono nervi da scudetto: col Verona vale più di MilanoForza morale, robustezza psicologica e voglia di vincere: il miracolo di Allegri può essere l’arma fondamentale

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Lazio, Sarri post Feyenoord: 'Contro questi cani assatanati mi sarebbe piaciuta qualche faccia di ca**o'CHAMPIONS LEAGUE - Dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Feyenoord il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dice la sua sulla partita e sull'atteggiamento della sua squadra, senza troppi giri di parole: 'Noi in questa competizione se non giochiamo al 101% affoghiamo.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Peptidi: il futuro della cosmetica è in questi “benefattori” della pelleI peptidi sono molecole di sintesi che mimano il comportamento della pelle, aiutandola a rigenerarsi e a contrastare l'invecchiamento

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »