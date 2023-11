Il Tesoro accelera sulle privatizzazioni. E mette sul mercato il 20% del Monte dei Paschi di Siena con l'obiettivo di raccogliere poco più di 700 milioni di euro. I titoli, infatti saranno collocati sul mercato a un prezzo di 2,89 euro - così si legge nella guidance - con uno sconto del 6% rispetto alla chiusura di Piazza Affari (3,07 euro).

L'avvio della procedura accelerata di raccolta ordini, denominata 'Accelerated Book Building' (Abb), si legge nella nota, viene fatto «attraverso un consorzio di banche costituito da BofA Securities Europe SA, Jefferies GmbH e UBS Europe SE in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con l'obiettivo di promuovere il collocamento delle azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri»





LaStampa » / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fitch promuove di due gradini Monte PaschiLongTerm Issuer Default Rating passato a BB da B+

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Caraibi, scoperto relitto con tesoro da 20 miliardi di dollari: scatta la corsa a recuperarloUna nave leggendaria, con tre alberi e 62 cannoni, che ha solcato (e dominato) i mari del XVIII...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 18. / 64,68 Leggi di più »

Roma, Mourinho: 'L'Inter dovrebbe vincere lo scudetto con 20 punti di vantaggio sulle altre'Jose Mourinho, tecnico della Roma, nella sua intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo Slavia Praga in Europa League, ha parlato anche della prossima partita di campionato, con i suoi

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 12. / 72,072 Leggi di più »

Gaza, Al Jazeera: sotto le bombe i primi 20 camion con gli aiutiL'esercito di Israele ha lanciato un pesante bombardamento a Rafah, la città in cui si trova il valico che collega l'Egitto con la Striscia di Gaza. L'attacco è avvenuto durante il passaggio del convoglio di aiuti umanitari destinati ai palestinesi. Lo riporta il corrispondente sul posto di Al Jazeera.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Mattia Furlani atleta europeo emergente 2023, il prestigioso riconoscimento fu assegnato ad Andrew Howe nel 20RIETI - Un anno da incorniciare per l’astro nascente dell’atletica italiana Mattia...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 18. / 64,68 Leggi di più »

Finge infarti in 20 ristoranti per non pagare il conto, arrestato 50enne in SpagnaL’uomo, un 50enne lituano residente ad Alicante, nell’ultimo anno ha finto di avere infarti in 20 diversi ristoranti della città per evitare di pagare il conto.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95,48 Leggi di più »