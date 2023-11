Il terrorismo e l'immigrazione: un dibattito in Europa

04/11/2023 10:05:00 MediasetTgcom24 1 min.

Durante l'appuntamento, andato in onda venerdì 3 novembre, abbiamo approfondito i suddetti temi con l'aiuto degli ospiti:16 ottobre 2023, a Bruxelles, l'Europa è ripiombata nel terrore. Non solo. Il fatto che l'attentatore, Abdeslam Lassoued, fosse sul territorio belga nonostante il no alla sua richiesta d'asilo ha infiammato il dibattito sull'immigrazione. La politica europea ha ripreso a parlare di rimpatri ma anche del rispetto del diritto umanitario. C'è un nesso tra immigrazione e terrorismo? Secondo Lopez Aguilar, no. "Tutti dobbiamo cooperare contro il terrorismo, è una minaccia collettiva alla sicurezza dell'Ue. Ma il discorso va separato da quello migratorio. La migrazione non è una minaccia né contro la sicurezza né contro la nostra identità europea. La situazione estremamente delicata del Medioriente è diventata globale per la prima volta nella storia del conflitto. Questa globalizzazione della violenza può avere conseguenze terroristiche in Europa, non la migrazione", spiega l'europarlamentare.Non è dello stesso parere Bonfrisco, che dichiara: "Non possiamo nasconderci che l'ondata migratoria, che ricorre e che non è più un'emergenza, è diventata una questione strutturale ed è chiaro che porta nella quantità, nei grandi numeri, maggiori rischi