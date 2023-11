Il tempo dei melonidi. Come Napoleone Bonaparte, anche Giorgia Meloni, plebiscitariamente giunta al più alto scranno del governo, nonostante gli alamari meritatamente conquistati in anni di battaglie politiche, temo sia percepita per definizione tra i “parvenu” del Potere. Assente alla pienezza dei veri quarti di nobiltà.

Una funerea Fiamma, e non l'Aquila lucente e dorata, a velarne la legittimazione totale e del tutto aristocraticamente rispettabile, lì nel suo blasone che altrettanto presenta le insegne del vivaio missino, Fronte della gioventù, poi Azione giovani. Un limite comunque colmato dall’acclamazione popolare e soprattutto populista ottenuta alle urne con un partito decisamente, platealmente, di destra identitaria, una destra inizialmente “cadetta”, così almeno nella percezione democratica comune. Nome e insegne semanticamente, cerimonialmente, coralmente patriottici: Fratelli d’Itali





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il ritratto scomodo di Napoleone BonaparteL’accusa all’Empereur è di essere stato un nemico dell’Italia, d’averla depredata di numerose opere d’arte e annessa (in parte) alla Francia

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Il kolossal su Napoleone “pieno di inesattezze”, Ridley Scott risponde alle critiche: “Fatevi una vita”Negli scorsi mesi, lo storico televisivo Dan Snow aveva sottolineato alcune imprecisioni, basandosi sul trailer del film con protagonista il premio Oscar Joaqu…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Dalla storia a Ridley Scott: «la Lettura» esplora tutti i volti di NapoleoneNel nuovo numero, il focus sull’imperatore in occasione dell’uscita del film «Napoleon» il 24 novembre

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Napoleone 'esiliato' alla Camera, rimosso il quadro del 'conquistatore d'ItaliaIl ritratto appeso fino a qualche giorno fa sulla parete dell'anticamera dello studio del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

E' morto Carlo Ambrosini, creatore di Napoleone e Jan DixDisegnatore e sceneggiatore, capace di unire in un fumetto popolare l'intrattenimento con la Cultura, ha attraversato i generi e dato vita ad avventure indimenticabili

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

È morto Carlo Ambrosini, disegnò «Dylan Dog» e «Napoleone»L’annuncio è stato dato dalla Sergio Bonelli Editore con cui aveva a lungo collaborato. È autore anche di Jan Dix, ambientato nei Paesi Bassi, con protagonista un critico d’arte

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »