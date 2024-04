Ci siamo. Il tecnico Mignani arriva al Palermo dopo aver risolto il contratto con il Bari. Con lui arriverà anche il suo vice. Il collaboratore Campofranco non seguirà Mignani a Palermo. Mignani ha guidato il Bari ottenendo una promozione in Serie B e una finale playoff.

Prima del Bari, ha allenato Modena, Siena e Olbia.

