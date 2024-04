Il tecnico del Brighton parla dei giocatori e del suo futuro

Il tecnico del Brighton, Graham Potter, ha parlato della situazione dei suoi giocatori e del suo futuro. Ha elogiato Joao Pedro per la sua prestazione nell'amichevole Under 21 e ha confermato che potrebbe giocare nella prossima partita. Ha anche annunciato che Jack Hinshelwood non giocherà più in questa stagione a causa di un infortunio. Riguardo a Danny Welbeck, ha dichiarato che è importante per la squadra e che vogliono trattenerlo per molti anni.

Infine, ha commentato sulle voci che lo accostano al Bayern Monaco, dicendo di essere orgoglioso di allenare il Brighton

