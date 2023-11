Il Sudamerica contro Israele. Bolivia, Cile e Colombia guidano la protesta

Il presidente della Colombia Gustavo Petro e il presidente del Cile Gabriel Boric hanno richiamato in patria i loro ambasciatori in Israele, una mossa che nel linguaggio diplomatico rappresenta l’ultimo passo prima della rottura formale delle relazioni.

AGI AGENZIA ITALIA: Bolivia, Cile e Colombia rompono con Israele. Che cosa sta succedendo in SudamericaLa Paz ha interrotto le relazioni diplomatiche, Santiago del Cile e Bogotà hanno richiamato i loro ambasciatori. Critiche anche dal Venezuela

