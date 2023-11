Il Sudafrica ha vinto la Coppa del Mondo di rugby

per la quarta volta nella sua storia battendo 12-11 la Nuova Zelanda nella finale giocata sabato sera allo Stade de France di Parigi. Con quattro titoli mondiali, gli ultimi due dei quali consecutivi, ora il Sudafrica è la nazionale più titolata del rugby, avendo superato proprio gli All Blacks e i loro tre titoli mondiali.. Per la Nuova Zelanda è andato un po’ tutto storto, a partire dalla pioggia che ha penalizzato in partenza il suo gioco più tecnico.

Per gli All Blacks la sconfitta segna la fine di un’epoca. Dopo questa finale gran parte dello staff tecnico, a partire dall’allenatore Ian Foster, lascerà la Nazionale dopo quasi vent’anni di servizio. Lasceranno anche molti giocatori protagonisti delle vittorie ottenute nell’ultimo decennio, tra cui Aaron Smith, Sam Whitelock e Brodie Retallick.

Coppa del Mondo al Sudafrica: 12-11 alla Nuova Zelanda, gli highlights in 90 secondiRUGBY - La Coppa del Mondo di rugby resta in Sudafrica: allo Stade de France di Saint-Denis l'ultimo atto della decima edizione della manifestazione sorride agli Springboks, che superano, al termine di una partita durissima e giocata a lungo in 15 contro 14, la Nuova Zelanda per 12-11 e confermano così il titolo conquistato 4 anni or sono in...

