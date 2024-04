Il successo della Dacia Sandero: l'auto termica più venduta in Europa nel 2023

📆 04/04/2024 07:44:00

📰 Gazzetta_it ⏱ Reading Time:

22 sec. here

11 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 43%

Publisher: 65%

Automotive Notizia

La Dacia Sandero è diventata l'auto termica più venduta in Europa nel 2023 grazie ai suoi aggiornamenti estetici, meccanici e tecnologici. Offre qualità al giusto prezzo e soddisfa le esigenze di una vasta platea di automobilisti. La versione Gpl 1.0 modello 2024 in allestimento Extreme Up ha un prezzo di partenza di 18.400 euro.

Dacia Sandero, Auto Termica, Vendite, Europa, Aggiornamenti, Qualità, Prezzo, Gpl, Extreme Up