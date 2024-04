Il sorriso di Ethan Borrelli si spegne per sempre

Il sorriso di Ethan Borrelli, un bambino di quattro anni, si è spento per sempre mercoledì, stroncato da un tumore al cervello contro il quale aveva combattuto con tenacia per metà della sua breve esistenza. Un dolore enorme per la comunità di Villa Verucchio, in provincia di Rimini, e per la famiglia.

La mamma, Nicole Alfieri, ha voluto salutare il figlioletto con un ultimo messaggio d'amore affidato al suo profilo Facebook: «Grazie perché ci hai insegnato l’essenza profonda dell’amore, della generosità, della gentilezza, della forza, della tenacia. Grazie perché ci hai insegnato cosa significa prendere la vita con i denti, nel bene e nel male di ogni tua sfumatura. Grazie per il bambino meraviglioso che sei stato». I momenti difficili La storia di Ethan è quella di un viaggio difficile, contrassegnato da una diagnosi devastante subito dopo un intervento chirurgico al cervello, che ha lasciato la sua famiglia di fronte a un alto rischio di recidiv

