Il sistema sanitario italiano in crisi: arretramento degli indicatori di salute e difficoltà di accesso alle cure

Dal 1978, data della sua fondazione, al 2019 il SSN in Italia ha contribuito a produrre il più marcato incremento dell'aspettativa di vita (da 73,8 a 83,6 anni) tra i Paesi ad alto reddito - spiegano -. Ma oggi i dati dimostrano che il sistema è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle diseguaglianze regionali e sociali.

Questo accade perché i costi dell'evoluzione tecnologica, i radicali mutamenti epidemiologici e demografici e le difficoltà della finanza pubblica, hanno reso fortemente sottofinanziato il SSN, al quale nel 2025 sarà destinato il 6,2% del PIL (meno di vent'anni fa). Il pubblico garantisce ancora a tutti una quota di attività (urgenza, ricoveri per acuzie), mentre per il resto (visite specialistiche, diagnostica, piccola chirurgia) il pubblico arretra, e i cittadini sono costretti a rinviare gli interventi o indotti a ricorrere al privat

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



repubblica / 🏆 32. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

8 marzo: Schillaci, 'grazie alle donne del Ssn, sono il 70%'Ma ai vertici solo 1 su 4. 'Tutelare i loro diritti e la loro sicurezza' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Sanità, Liris (Fdi): 'Vera sfida per Ssn vicinanza a paziente e contenimento spesa''Con tecnologia e scoperte scientifiche possiamo affrontare nuovi bisogni di salute'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ciocchetti (FdI): 'Impegnati a rilancio Ssn per allargare screening'‘Il 2026 anno della riorganizzazione del servizio territoriale’

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Sanità, Aceti (Salutequità): 'Ssn tra migliori al mondo ma spende meno di altri Paesi''Per edilizia sanitaria quasi 10 miliardi non utilizzati e per liste d’attesa nel 2022 non abbiamo speso 152 milioni'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Sanità, Marino (Unindustria): 'Ambulatori e strutture private accreditate pilastro Ssn''Garantiscono ai cittadini oltre 1 mld di prestazioni a livello nazionale, chiediamo a Schillaci riconoscimento nostro ruolo'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Giarratano (Siaarti): 'Riorganizzare Ssn integrando ospedale e territorio''Una rete territoriale efficace evita accessi e ricoveri inappropriati'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »