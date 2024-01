Il sindaco Bandecchi e la sua volgarità nell'aula consiliare

Bandecchi si esprime come un troglodita e non perde occasione per dimostrarlo. L'ultima nell'aula consiliare del Comune di Terni - che dall'anno scorso lo vede malauguratamente nelle vesti di, ovviamente con l'eleganza con cui da sempre si fa conoscere (e riconoscere). "Un uomo normale guarda il bel culo di una donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce se la tromba anche. Se non ci riesce, invece, torna a casa". Limpido, come la sua volgarità.

Il vero problema, infatti, non sono le opinioni del sindaco Bandecchi - certamente discutibili - ma i modi rozzi con cui le esprime e soprattutto le sedi in cui lo fa, in questo caso un'aula del consiglio comunale. In altri, come quando affermò che "chi non tradisce la fidanzata non è normale", durante un'intervista. Insomma, Bandecchi il savoir faire politico non sa proprio dov'è di casa, tantomeno la decenza e il rigore che dovrebbero appartenere a chiunque abbia un incarico pubblic





