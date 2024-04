Il settore privato a rilento, crescita nel noleggio a lungo termine

Il settore privato è partito a rilento. Sono privilegiate le motorizzazioni benzina e diesel, soltanto dopo arrivano le ibride. Stentano ancora tutte le vetture elettriche Il noleggio a lungo termine continua l'inesorabile crescita segnando un più che convincente +34% rispetto al primo trimestre del 2023. Le aziende non automotive continuano sul fronte del diesel , mentre le società legate alle quattro ruote si concentrano prevalentemente su ibride e benzina.

Se guardiamo invece al noleggioa a breve termine, sul gradino più alto del podio c'è la Lancia Ypsilon, poi Fiat 500X, Fiat Panda, Fiat 500 e infine Jeep Renegade.

