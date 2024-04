Il Servizio sanitario in crisi tra difficoltà di cura e diseguaglianze

Da Garattini a Parisi, il grido di allarme: “Il Servizio sanitario è in crisi tra difficoltà di cura e diseguaglianze. Serve piano di finanziamento straordinario”– e che vede il settore privato sempre più foraggiato. “Non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico”. Ma “oggi i dati dimostrano che è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura,“.

Molto “si può e si deve fare sul piano organizzativo, ma la vera emergenza è adeguare il finanziamento del Servizio sanitario nazionale agli standard dei Paesi europei avanzati (8% del Pil). Ed è urgente e indispensabile, perché un Ssn che funziona non solo tutela la salute, ma contribuisce anche alla coesione sociale

Oggi è la Giornata Mondiale del Servizio Sociale.

Oggi è la Giornata Mondiale del Servizio Sociale: evviva! Festeggiamo! Tutti i politici a scrivere messaggi sui social con tanto di retorica. Siamo un paese sempre più vecchio e di poveri vecchi malati.

La Svezia da oggi è nella Nato: 32 paesi nell'Alleanza

'Più risorse alla sanità pubblica', l'appello di 14 scienziati guidati da Nobel Parisi. 'Sistema in crisi e aumentano diseguaglianze, non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico'

"Al Servizio sanitario servono 15 miliardi all'anno in più per allinearsi all'Ue". I numeri del rapporto del Centro per la ricerca economica applicata in sanità: "In Italia dovrebbero essere assunti quasi un milione tra medici, infermieri e assistenti per colmare il gap con la media dei Paesi Ue"

Il mondo della ricerca si mobilita per salvare il Servizio sanitario nazionale. Quattordici simboli della scienza italiana chiedono maggiori investimenti per tutelare la sanità pubblica e un diritto fondamentale

