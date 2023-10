Il sequestro a un’asta di Firenze di una scultura dispersa da decenni

Mercoledì i Carabinieri hanno sequestrato una scultura che avrebbe dovuto essere messa all’asta a Firenze: potrebbe essere la Testa di Medusa, probabilmente realizzata nel XVI secolo da Giambologna, scultore fiammingo che fu molto attivo a Firenze, eda molti anni.

La Fonte della fata Morgana fu restaurata più volte nei secoli, e dal 1996 fa parte del patrimonio artistico del comune di Bagno a Ripoli. Nel corso del tempo, prima di diventare un bene pubblico, sia la statua della Morgana che la Testa di Medusa furono però sottratte al complesso e da quel momento in poi considerate disperse. Nel 1990 la statua della fata Morgana apparve a un’asta organizzata in Inghilterra, e oggi fa parte di una collezione privata.

Nel 2020 l’associazione fiorentina Giardino Corsini, attiva nel campo della tutela del patrimonio artistico a Firenze, organizzò unaper finanziare il restauro della Fonte e realizzare una copia della statua della fata Morgana, da posizionare al posto dell’originale. headtopics.com

