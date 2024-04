Il Sentiero dei Limoni: una passeggiata autentica sulla Costiera Amalfitana

Una facile passeggiata per assaporare l’ autenticità e la bellezza di uno dei tratti più incantevoli della Costiera. Il tratto di costa che va da Maiori a Minori è conosciuto come il Sentiero dei Limoni. Si tratta di un percorso di straordinaria suggestione naturalistica, che permette di entrare in contatto con antiche coltivazioni tradizionali della zona e assaporare profumi inebrianti, il tutto con panorami mozzafiato che spaziano sul golfo fino ad Amalfi.

Sole, panorami mozzafiato, natura, relax e ottima cucina: questo e tanto altro offre la Costiera Amalfitana, paradiso per gli escursionisti che amano i trekking alla scoperta di strade segrete sospese in dimensioni fuori dal tempo. Ci sono luoghi dove la parola d’ordine è autenticità, quella che si può ritrovare percorrendo l’antica strada che congiunge Maiori e Minori, fra le località più incantevoli della Costiera, e che oggi è considerata una delle passeggiate più belle d’Italia

