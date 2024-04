Il segretario generale della Cgil annuncia uno sciopero generale

Il segretario generale della Cgil attacca il governo e annuncia uno sciopero generale per il 11 aprile. Si concentrerà sulla salute e sicurezza, la riforma fiscale e l'aumento dei salari. Chiede trattamenti economici e normativi uguali per tutti i dipendenti e critica il sistema previdenziale.

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Libero_official / 🏆 42. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Cgil lancia 4 referendum e annuncia lo sciopero generale per l'11 aprile con UilIl sindacato: 'Pronti anche a proposte di legge d'iniziativa popolare'. Mobilitazioni di piazza sui temi morti sul lavoro e fisco

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Assalto alla Cgil - Condanna per i leader di Forza NuovaI leader di Forza Nuova condannati per il loro ruolo nell'assalto alla Cgil

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Stellantis, accordo per nuove uscite volontarie ma la Fiom-Cgil non firma: «Svuotano le fabbriche»Per la Fiom «pessimo segnale, si continuano a svuotare gli impianti». Aperte le procedure per il licenziamento di 400 impiegati anche negli Stati Uniti. E Leapmotor produrrà i suoi veicoli elettrici in Polonia e non a Mirafiori

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Cgil-Uil propongono 4 ore di sciopero l'11 aprile'Noi oggi vi proponiamo 4 ore di sciopero per l'11 aprile e una grande manifestazione a Roma il 20 aprile sui temi della sanità, della sicurezza, del fisco'. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Europee, Pd e M5S si contendono l’elettorato con la tessera Cgil in tascaGiuseppe Conte guarda con interesse ai 5,2 milioni di iscritti del sindacato di Landini che si sono ravvicinati ai Dem sotto la guida di Elly Schlein

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Cgil-Uil, verso sciopero l'11 aprile per la sicurezza e il fiscoAstensione di 4 ore in tutti i settori privati. Feneal-Uil e Fillea-Cgil, verso sciopero di 8 ore degli edili. Sciopero del personale Fs il 23 e 24 marzo (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »