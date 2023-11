Il secondo turno delle elezioni presidenziali argentine di domenica, e a meno di sorprese governerà il paese per i prossimi quattro anni. Milei è da tempo il personaggio di cui si parla di più in Argentina, e a cui i media di tutto il mondo hanno dedicato grosse attenzioni, ma nonostante questo è ancora difficile capire cosa pensi veramente e quale sarà il suo stile di governo. Milei non ha nessuna esperienza politica ed è noto per essere estremamente instabile e volubile.

Quasi tutto quello che si sa di lui dipende dalle sue dichiarazioni pubbliche, che hanno contribuito a crearne la fama di un politico con idee estreme e a volte violente sull’economia e la società, come quella di «far esplodere» la banca centrale del paese o di legalizzare la compravendita di organi umani. Molte di queste idee, però, sono ritenute irrealizzabili soprattutto nell’attuale contesto politico argentino, in cui Milei non ha ancora una coalizione parlamentare che lo sostenga. Anche per questo è molto complicato capire che tipo di presidente sarà.Milei ha 54 anni ed è nato a Buenos Aire





