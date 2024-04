Il secolo breve: il nuovo scontro israelo-iraniano

15/04/2024

Secolo Breve,Conflitti Mondiali,Frattura Politica

L'attacco israeliano a Damasco e quello iraniano a Gerusalemme mostrano come il Novecento non sia mai finito, con due leader in decadenza che cercano di offrire una narrativa di vittoria basata sul nazionalismo e motivi religiosi.