'Il sangue di donne e bambini...'. Il discorso choc del leader di Hamas

Il leader politico di Hamas pronuncia un folle discorso in cui rivendica il bisogno di sacrifici di sangue palestinesi per risvegliare lo"spirito rivoluzionario"pericolosi terroristi

al mondo. Trasmesso da alcune emittenti arabe, il messaggio fa rabbrividire e rivela una mentalità fondamentalista che considera le vite umane come strumento di guerra.Chiedo a tutte le persone libere del mondo di esercitare tutta la pressione necessaria per fermare questa guerra contro i nostri bambini, donne e anziani, le nostre moschee, le nostre università e le nostre case. Questo", ha detto il leader di Hamas nel video consegnato alle tv.

"The blood of the women, children, and elderly...we are the ones who need this blood so it awakens within us the revolutionary spirit...So it pushes us to move forward."Cosa intenda comunicare il leader di Hamas lo si capisce facilmente. headtopics.com

, perché la sua fine è inevitabile. Questo occupante non sarà in grado di riprendersi, a causa del colpo strategico e della

Italia Notizie

Leggi di più:

ilgiornale »

Israele, orsacchiotti peluche bendati con le foto dei bambini rapitiA Tel Aviv, per chiedere che i piccoli prigionieri di Hamas siano rilasciati (ANSA) Leggi di più ⮕

Angelica Edna Calò Livne: 'Hamas è una dannazione tanto per noi quanto per loro”Romana da generazioni, vive in un kibbutz nel nord di Israele, candidata al premio Sacharov e al Nobel per la Pace: 'Ci hanno trascinato in una guerra che… Leggi di più ⮕

Gaza, colpito deposito di munizioni di HamasL'Aeronautica Militare israeliana ha distrutto un altro tunnel sotterraneo di stoccaggio di... Leggi di più ⮕

Israele-Hamas, incursione mirata nel nord di Gaza: ultime notizie 26 ottobreL'operazione rientra nelle attività di preparazione per l'intervento di terra Leggi di più ⮕

Gaza, il mistero del diesel esaurito: «Eppure le riserve di Hamas sono piene»Il destino degli ostaggi si gioca anche sui rifornimenti di carburante. Israele mostra immagini satellitari. Fino al 7 ottobre due terzi dei megawatt per i civili di Gaza erano forniti da Israele Leggi di più ⮕

'Droni, guerra dei tunnel e trappole di Hamas: perché l'attacco a Gaza sarà un inferno'Israele rimanda ancora l'offensiva su Gaza. L'attacco su vasta scala contro la Striscia è complesso. Una guerra urbana è un contesto difficile in cui operare. Dal tempo, alla battaglia dei tunnel, il prof. Leggi di più ⮕