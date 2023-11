Il Samizdat: la rete sotterranea di diffusione dei testi vietati in URSS

“Samizdat” vuol dire “edito in proprio”. È un gioco di parole coniato dallo scrittore russo Nicolaï Glazkov che, all’inizio anni Cinquanta, lo contrappose a “gosizdat”, termine con cui si indicavano le edizioni statali dell’Unione Sovietica. Samizdat diventò una rete, un sistema di diffusione sotterraneo dei testi che erano giudicati inadatti a entrare nella bibliografia ufficiale.

Così, mentre la Russia era impegnata nella corsa allo spazio, pochi anni dopo la morte di Stalin e nel pieno del “disgelo” di Kruschev, c’era chi copiava a mano, a macchina o (di rado) col ciclostile mazzi di fogli sfascicolati destinati a passare di mano in mano. Fu proprio così che riuscirono a circolare, pur senza l'imprimatur del regime, libri di autori come Boris Pasternak, Michail Bulgakov, Vasilij Grossman, Isaak Babel, Aleksandr Solženicyn, Venedikt Erofeev, Iosif Brodskij, Vladimir Soroki

:

COSMOPOLİTAN_IT: Rosse, corte e naturali: le unghie di Benedetta Porcaroli sono perfette per questo e ogni inverno10 smalti per una french manicure colorata.

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Chi sta con Israele indossa l'elmetto? Lo strano caso dei manichei che diventano super partesPerché questo palese doppio standard? Perché?

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Giorgia Meloni ai pm dell’Antimafia: “Anche se non siamo d’accordo questo non deve diventare uno scontro tra poteri”Giorgia Meloni ai pm dell'Antimafia: 'Anche se non siamo d'accordo questo non deve diventare uno scontro tra poteri' - Il Fatto Quotidiano

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

LEGGOİT: Palazzo Madama, sai perché di chiama così? La storia di questo importante palazzo romanoPalazzo Madama di Roma è un edificio storico che risale al XV secolo ed è...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LEGGOİT: Alessia Pifferi, al via la perizia psichiatrica per la mamma che lasciò morire di stenti la figlia neonataLa data c'è ed è il 26 febbraio 2023. È questo il termine per...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LEGGOİT: Alessia Pifferi, al via la perizia psichiatrica. Scontro in aula, il pm: «Le psicologhe in carcere l'hanno manLa data c'è ed è il 26 febbraio 2023. È questo il termine per...

Fonte: leggoit | Leggi di più »