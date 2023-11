Il Salisburgo prima va sotto poi vince ai calci di rigore contro l'Hartberg

"L'arbitro Maresca:"I fischi in Inter-Roma? Per il direttore di gara serve allenamento mentale"Torino, quale obiettivo in Coppa Italia? Juric:"Meglio dei quarti di finale di un anno fa..."Serie B, i migliori 5 centrocampisti dopo 11 giornate: bomber Casiraghi, gioiello di BernabéSampdoria, pieni poteri per Manfredi: contatti con due investitori in vista del mercato di gennaioPescara, Sebastiani:"Momento negativo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GOALITALIA: Il curioso caso di Paghera: ha giocato due volte la prima giornata di Serie BFabrizio Paghera, passato dalla Ternana al Brescia ripescato, ha giocato di nuovo la 1ª giornata di B nel recupero tra le Rondinelle e il Modena.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Inter, a Bergamo ancora Thuram-Lautaro. Sanchez si scalda per SalisburgoA Bergamo con Thuram e Lautaro ancora titolari, mentre Sanchez potrebbe trovare spazio dal 1&39; in Champions, nella partita di ritorno contro il Salisburgo. Questo è quanto scrive la Gazzetta

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Serie A, la Flop 11 della 10ª giornata: Lukaku è il grande sconfitto di San SiroDi seguito la Flop 11 della 10ª giornata di campionato. Simbolo della giornata no è Romelu Lukaku, attesissimo al ritorno a San Siro da ex. Il belga non vede praticamente palla e contende la palma d

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: 'Metti la psoriasi fuori gioco', a Milano evento per Giornata mondialeNell'ambito della campagna Ucb con testimonial Claudio Marchisio, presenti anche gli influencer Ida Galati ed Emilio Cecere

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per l'undicesima giornataLa situazione infortunati in Serie A

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: Guida alla giornata in BorsaOcchi puntati sulla Fed di domani. I mercati sono pronti a scommettere che la banca centrale americana resterà ferma, considerano magari un nuovo rialzo dei tassi prima della fine dell'anno

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕