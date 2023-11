Il ruolo cruciale della scuola nell'educazione emotiva e sessuale dei giovani

Negli ultimi giorni, l'atroce femminicidio di Giulia Cecchettin ha sollevato la questione del ruolo cruciale della scuola come punto di riferimento per l’educazione dei giovani non solo sulle materie scolastiche, ma anche sui rapporti che coinvolgono sessualità e emotività. Nelle scuole a seguito di una comunicazione del Ministero dell’istruzione e del merito è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare Giulia e tutte le donne vittime di violenza.

Prima del minuto di silenzio nelle classi dei miei figli, gli insegnanti, hanno affrontato l'argomento, suscitando un acceso dibattito tra gli studenti, con risultati molto diversi. Purtroppo è solo a seguito di un altro femminicidio che ritorniamo a capire l’importanza di un'educazione emotiva, affettiva e sessuale, sarebbe necessario inserire quanto prima delle figure professionali adeguatamente preparate, per svolgere questo ruolo educativo, che non può essere demandato a professori con le più svariate professionalit





HuffPostItalia » / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Le tappe della relazione tra Giulia Cecchettin e Filippo TurettaIl neo presidente ha promesso alla nazione questa riforma che comporterebbe: togliere dalla circolazione il peso argentino, abolire la banca centrale, usare a tutti gli effetti la valuta degli Stati Uniti come moneta nazionale

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

'La sorella di Giulia Cecchettin una satanista': il consigliere veneto Valdegamberi scatena la polemicaIl consigliere della Regione Veneto su Facebook critica Elena Cecchettin. Zaia prende le distanze: 'Mi dissocio totalmente'. La Lega: 'Non è iscritto al partito'

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Omicidio Giulia Cecchettin: avviata la procedura di estradizione di Filippo Turetta, si indaga sulla ...L’Italia ha già completato la traduzione in tedesco del mandato di cattura internazionale e l’ha inviata alle autorità tedesche.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Giulia Cecchettin, per Filippo Turetta prima notte in carcere: news di oggi 20 novembreLa 22enne già morta prima di essere gettata nel burrone: in settimana l'autopsia. Il giovane, arrestato a 150 km da Lipsia in Germania, è in carcere a Halle. Il padre: 'Ora difficile abbracciarlo'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Giulia Cecchettin, il pm: 'Possibile il rientro di Filippo Turetta in una decina di giorni'L'accettazione di Filippo Turetta di tornare in Italia è un 'aspetto che accelera, nell'arco di una decina di giorni, la possibilità di provvedere' alla sua estradizione. Lo ha spiegato ai giornalisti il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »