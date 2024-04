Il ritorno di The Punisher nella serie Daredevil: Born Again confermato

Amici 23, Gaia e Mida continuano a rincorrersi, Lucia Ferrari stronca il cantante: 'Non gira tutto intorno a te!' I nuovi scatti che arrivano dal set di Daredevil : Born Again fugano ogni dubbio: Jon Bernthal sarà di nuovo un sanguinario The Punisher nella serie di Disney+ . Daredevil : Born Again , seppur non fosse stato avvistato esplicitamente sul set della serie tv . Attraverso i nuovi scatti trapelati sul web, il suo ritorno non è più frutto di teorie.

Frank Castle appare, il che potrebbe suggerire che The Punisher è tornato in attività e starebbe punendo i criminali di New York City. Oltre alle macchie incrostate su viso, collo e mani, è ben evidente anche la sua divisa da antieroe con il volto del Punitore ben impresso sul petto. Ciò significa che dividerà la scena con, i primi nomi associati al progetto che hanno ripreso i rispettivi ruoli di Daredevil e Kingpin. Di fatto, le nuove immagini immortalano The Punisher al fianco di Daredevil, fasciato nel suo nuovo costume di scen

The Punisher Daredevil Born Again Jon Bernthal Disney+ Serie Tv New York City

