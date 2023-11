Il ritorno di Daria Werbowy: la modella torna sotto i riflettori

Le sue prime volte sono state tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000 ma, dopo un'assenza piuttosto lunga, Daria Werbowy è tornata sotto i riflettori.

Il 1997, nella moda, è stato l'anno del Big Bang: il primo show di Alexander McQueen per Givenchy, la nascita della Baguette di Fendi, l’ultima sfilata di Gianni Versace, la prima collezione di John Galliano per Dior, ma - agli eventi ripercorsi dalla mostra del Palais Galliera di Parigi - potremmo aggiungere anche la prima volta di Daria Werbowy. È nata il 19 novembre 1983 - e oggi spegne le sue prime quaranta candeline - a Cracovia ma si è trasferita in Canada, insieme alla sua famiglia, quando aveva quattro anni. Ne aveva quattordici quando, dopo aver vinto un concorso di bellezza, venne notata dall'agenzia Susan J. Model & Talent Management- nel 1997, appunto. Non ci è voluto molto perché firmasse un contratto con la Elite Model Management, ma è stato il 2003 l'anno del debutto “tra i grandi





