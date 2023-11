Il ritorno delle auto chilometri zero: convengono davvero? Quanto si risparmia, le più vendute

A volte ritornano, o, meglio, ci ricascano. Sono ricomparse sul mercato le «chilometri zero», auto mai guidate ma già targate. Una magia possibile grazie a un trucco utilizzato molto in passato dalle case automobilistiche per. Il loro aumento è direttamente proporzionale all’impennata dei prezzi delle vetture, ormai fuori controllo. Secondo le ultime ricerche, per mettersi in garage un’auto nuova bisogna spendere in media 26 mila euro, ben 8 mila in più di dieci anni fa.

Le «Km 0» sono così tornate in auge. Da gennaio a settembre sono state ben 116.757, il 38% in più rispetto al 2022 e con un balzo anche sul 2020 quando erano 91.067. Dati ancora lontani rispetto a quelli pre-pandemia (nei primi 10 mesi del 2019 erano oltre 191 mila), ma.

Salvatore Saladino, capo di DataForce Italia, società di analisi di mercato specializzata nel settore automotive che opera a livello internazionale, racconta le caratteristiche delle auto chilometri zero, i motivi della loro scomparsa e ora del loro ritorno, quanto si risparmia, i modelli più immatricolati e i marchi che in Italia si avvalgono maggiormente di questa prassi. headtopics.com

