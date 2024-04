Il ritorno del principe Harry a Londra: incognita sulla presenza di Meghan Markle

L'attesa è grande. Il ritorno del principe Harry a Londra previsto per l'8 maggio (data che segna il decimo anniversario degli Invictus Games) potrebbe segnare un primo passo verso una riconciliazione con la famiglia reale. Ma tutti gli occhi sono puntati su Meghan Markle, la cui presenza accanto al marito è ancora da confermare.

La duchessa di Sussex non torna in Gran Bretagna dal funerale della regina Elisabetta II nel settembre 2022, ha mancato l'incoronazione di re Carlo nel maggio 2023, alla quale Harry ha partecipato da solo. Il suo nome compare su una copia del programma, come rivela The Express: «Sia Harry che Meghan sono elencati come ospiti ed è stato programmato un discorso, ma c'è ancora un punto interrogativo sulla comparsa o meno di Meghan». Il suo nome è stato scritto a matita come TBC (da confermare

