Il ritorno del gloss: l'ossessione di bellezza degli Anni Duemila

Erano gli Anni Duemila, il beauty era un altro, ma nelle borsette delle ragazze Y2K c'era la stessa collezione di prodotti che troveremmo oggi nei marsupi di Uniqlo della Gen Z. O almeno, una simile. Il gloss era ovunque: sulle copertine delle riviste patinate, nei video musicali di J-Lo e Jamelia, nelle tasche dell'Eastpack o nell'astuccio di scuola, incastrato fra le penne Bic di migliaia di giovanissime studentesse.

Negli Stati Uniti si trattava dell'iconico Juicy Tubes di Lancôme, o della sua controparte economica Lip Smackers, mentre, da noi, le adolescenti possedevano quasi tutte le differenti shade dei lucidalabbra Bon Bons Malizia (lo stesso nostalgico brand dei diffusissimi profumi dolci in boccetta). Sono passati più di vent'anni, varie tendenze si sono alternate, gli standard sono cambiati, tecnologie e formule chimiche si sono innovate. Nel 2024, tuttavia, l'ossessione di bellezza sembra essere tornata quella dell'epoca, delle labbra glossate, fruttate, lucide, succose e splendent





