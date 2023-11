Il ritorno degli incubi peggiori

Dicevano alcuni slogan della manifestazione inglese: «Da Londra a Gaza, faremo un’intifada» e «Palestina dal fiume al mare»(cancellazione dello stato israeliano). A Birmingham, un cartello citava l’articolo 7 della Carta fondativa di Hamas, nel quale si invita a uccidere gli ebrei.

All’ombra delle bandiere palestinesi, prospera la voglia di dare, come minimo, una lezione definitiva agli israeliani. Non al loro governo: agli israeliani, donne, uomini, anziani, bambine. E agli ebrei.

Nei dibattiti in Italia e non solo si dice che le armi non risolveranno la questione palestinese, che ci vuole un obiettivo politico. Molto ovvio. C’è il problema che un obiettivo politico fatto di umanità, di civiltà, di convivenza deve contrapporsi all’obiettivo della distruzione dello Stato ebraico, punto irrinunciabile di Hamas come dei suoi padrini iraniani.

Possibile trovare una prospettiva politica? Si dice che la questione è complessa: storia drammatica, errori palestinesi e israeliani, occasioni mancate, diritti conculcati, violenza e odio. Vero. Ma ci sono almeno un paio di punti niente affatto complicati ma essenziali per individuare un traguardo politico.

Il primo è la chiarezza morale, necessaria quando si è di fronte a una guerra e si chiede la pace. Ci sono un aggressore e un aggredito. Il governo israeliano addirittura credeva, sbagliando tragicamente, che Hamas avesse rinunciato alla violenza omicida: non pensava affatto di invadere la Striscia di Gaza, aveva anzi ridotto le difese.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORRIERE: Guerra «giusta» e «scudi umani»: che cosa è legale e chi lo decide nella guerra tra Israele e Hamas?I crimini commessi da Hamas, la «proporzionalità» della risposta di Israele, il dramma degli «scudi umani»

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Guerra in Medio Oriente, accerchiata Gaza City. Netanyahu ordina l’avanzata di terra: “Via alla terza fase de…Le news in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas.

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: – Hamas le news di oggi. Decine i morti nei tre campi profughi bombardati a Gaza. Fatah proclama il g…Le news in diretta dal conflitto tra Israele e Hamas

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Hamas in guerra, le notizie di oggi | Gaza, bombe e scontri tra le case. Hamas: «Colpiti campi...Le ultime news di mercoledì 1 novembre sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta.

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Guerra in Medio Oriente, bombe sui campi profughi a Gaza: “Decine di morti”. Israele: “Sono nidi del terrore”…Le news in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Israele, guerra lunga ad Hamas: no a cessate il fuoco, nodo ostaggiIl quadro delineato dai vertici israeliani mentre l'operazione di terra si espande nella Striscia di Gaza

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕