Il Risorgimento e la sua scarsa approfondimento nelle scuole italiane

Pervaso dall'invidia per le vite di eroi, patrioti, condottieri e donne audaci, così piene di coraggio e avventura, mi chiedo quale misteriosa energia abbia spinto tali uomini e donne a rinunciare alla maggior parte di se stessi senza alcun ricavo. Poi avverto un senso di colpa per la predetta domanda.

Ciò posto, alla luce del mio schizofrenico tourbillon emozionale, le chiedo: da che momento della storia contemporanea è risultato difficile pensare il fare e il vivere senza ricavo? Non crede che una fase così fondante per la Storia di noi tutti, quale risulta il Risorgimento , sia così poco approfondita nelle scuole italiane? Il Risorgimento è detestato da quasi tutti: ieri da democristiani e comunisti, oggi da nordisti e sudisti. Un personaggio meraviglioso come Giuseppe Garibaldi , che al suo tempo era l'uomo più famoso del mondo, non soltanto è dileggiato e denigrato; non ha quasi nessuno che lo difend





Leggi di più: CORRİERE » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

IODONNA: Nuova puntata del 'Grande Fratello 2023': Beatrice e Giuseppe Garibaldi sono in crisi?A un mese e mezzo dall'inizio, Grande Fratello 2023 comincia a riservare colpi di scena interessanti. Nella puntata di stasera – 21.30 su Canale 5 – è molto probabile che in apertura si affronti l'addio al programma di Heidi Baci.

Fonte: IOdonna | Leggi di più »

COMİNGSOONİT: Grande Fratello già al capolinea la storia tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi?A poche ore dalla dodicesima puntata del Grande Fratello, emergono nuove incomprensioni tra i due gieffini che sembrano sempre più distanti.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più »

LEGGOİT: Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi choc: «Sono innamorato di Samira»L'ultima puntata del Grande Fratello, il programma condotto da Alfonso Signorini ha visto...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

COMİNGSOONİT: Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi shock spiazza tutti: 'Sono innamorato di Samira'La spiazzante confessione di Giuseppe Garibaldi: il bidello calabrese ha ammesso con Anita di non essere riuscito a essere del tutto sincero nei confronti di Samira.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Grande Fratello, Letizia Petris è stata diretta con Giuseppe GaribaldiQualcuno ha fatto anche delle battutine sul confronto 'ravvicinato' tra Letizia e...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

LEGGOİT: Grande Fratello, Letizia Petris è stata diretta con Giuseppe GaribaldiQualcuno ha fatto anche delle battutine sul confronto 'ravvicinato' tra Letizia e...

Fonte: leggoit | Leggi di più »