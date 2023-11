Il rinnovo con l'Inter, l'obiettivo Pallone d'Oro. L'intervista al procuratore di Lautaro Martinez

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoLukaku, Fabregas, Balotelli, Thuram, Lautaro.... Ausilio ha raccontato 25 anni di InterL'annuncio di Balzaretti:"Non ci sono dubbi, Samardzic all'Udinese almeno fino a giugno"Ag.Lautaro:"L'Inter vuole rinnovargli il contratto e lui vuole rinnovare.

GOALITALIA: 'Lautaro Martinez da Pallone d'Oro': perché l'argentino è arrivato solo ventesimoNonostante l'auspicio di Inzaghi, Lautaro Martinez non è entrato nemmeno nella Top 10: pesano il dominio del City e un Mondiale deludente.

LIBERO_OFFICIAL: Pallone d'oro, pioggia di fischi: festa rovinata per Martinez, interviene DrogbaA Leo Messi l'ottavo Pallone d'Oro di una straordinaria carriera, al suo compagno di Nazionale, il portiere dell'Aston Villa Emili...

Non solo Messi: da Bellingham al 'Dibu' Martinez, gli altri premi del Pallone d'Oro 2023Non solo il trionfo di Messi, l'ottavo da record: la serata del Pallone d'Oro 2023 ha offerto altri riconoscimenti, sia individuali che di squadra. C'era per esempio da assegnare il medesimo trofeo al

Lautaro-Thuram perché quella dell'Inter è la coppia più bella del campionatoThuram si è inserito con qualità, intelligenza, grande empatia verso l'ambiente e anche grande educazione, ricevuta da papà Lilian. Lautaro ha uno status superiore, da vero leader

Inter, dalle parole ai fatti: il punto su rinnovo di LautaroDopo le dichiarazioni d'amore di ieri verso la maglia dell'Inter, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez può presto passare ai fatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

