Il riconoscimento dello Stato palestinese all'ONU

Tra le tante forme di pressing che la comunità internazionale sta effettuando su Israele per accelerare un cessate-il-fuoco c’è anche il ritorno di un vecchio tema: quello dell’ingresso della Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite , e dunque del riconoscimento dello Stato palestinese.

È qualcosa che non ha nessuna chance di avvenire nel breve e medio periodo per la contrarietà, già annunciata, degli Stati Uniti (la nascita di uno Stato palestinese “è qualcosa che deve avvenire con trattative dirette fra le parti, non all'Onu”, ha messo in chiaro Dipartimento di Stato), ma il solo fatto che se ne discuta (con il parere favorevole già espresso da alcuni Paesi europei) aggiunge questa leva ai tentativi internazionali di incidere in qualche modo sulla crisi di Gaz

Palestina Israele Nazioni Unite Stato Palestinese Crisi Di Gaza

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Tensioni tra Israele e Palestina: Usa sostiene trattative dirette per uno Stato palestineseSecondo gli Usa, uno Stato palestinese "deve nascere da trattative dirette con Israele, piuttosto che nell'ambito dell'Onu". Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ribadisce: "Senza il ritiro di Israele da Gaza niente intesa". Sette operatori umanitari di World Central Kitchen, tutti stranieri, sono rimasti uccisi in un raid israeliano nella Striscia di Gaza. L'esercito israeliano: "È stato un grave errore". Dopo il raid israeliano a Damasco in cui è stato ucciso l'Uno Stato palestinese "deve nascere da trattative dirette con Israele, piuttosto che nell'ambito dell'Onu"

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Gaza, Mattarella: “Sofferenze sono ostacolo alla sicurezza di Israele e alla creazione di uno stato…Siamo “preoccupati per la situazione in Medio Oriente dopo la nefasta giornata di vergogna del 7 ottobre, un giorno di onta, con attacchi di Hamas contro inermi cittadini, bambini, donne e anziani e poi con la reazione di Israele con sofferenze gravissime per la popolazione di Gaza.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Gaza, il fondatore di World Center Kitchen, José Andres: “L’attacco non è stato un errore“Il cibo non è un’arma di guerra. E Israele è migliore di uno Stato che blocca cibo, medicine e che uccide gli operatori umanitari”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Spagna, Rubiales non è in stato d'arresto: l'ex presidente federale è stato rilasciatoLuis Rubiales non è stato arrestato. Come racconta La Sexta, è stato soltanto fermato in aeroporto e portato in tribunale per fare la sua deposizione, ma l'ex numero uno del calcio spagnolo non è i

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Gaza, l’Agenzia Onu per i rifugiati: “Colpito da un raid un nostro magazzino a RafahSecondo l'Unrwa, Israele sta bloccando l'ingresso nella Striscia di forbici chirurgiche per bambini

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Mezzo dei Caschi Blu dell’Onu bombardato in Libano, 4 feriti: “È stato un drone israeliano”Il picco di violenze al confine tra Israele e Libano innescato dalla nuova offensiva di Tel Aviv benedetta anche dal ministro della Difesa, Yoav Gallant, rischia di scatenare un nuovo scontro tra lo ‘Stato ebraico‘ e le Nazioni Unite.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »