Il regista uiguro nelle mani cinesi

«Non sono a conoscenza dei fatti menzionati», ha risposto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, alla domanda di un giornalista dellache chiedeva dettagli sull’inizio del processo a Ikram Nurmehmet, il regista uiguro arrestato alla fine di maggio a Pechino e trasferito a Ürümqi, la capitale dello Xinjiang, dove sta scontando un’assurda carcerazione preventiva.

considerato un pericolo da un regime colpevole di una sistematica persecuzione contro questo popolo turcofono di religione musulmana, il nome del filmaker trentaduenne – trasferitosi in Turchia quando aveva diciotto anni e diplomatosi alla Marmara University di Istanbul - sarebbe contenuto in una lista di «sospetti terroristi».

. «Ogni giorno qualunque passa, ogni attimo, ogni secondo, ma le nostre esperienze - ha detto Nurmehmet - sono uniche e insostituibili. Quando queste esperienze si trasformano in ricordi, rimangono con te per tutta la vita, nel bene o nel male». Un collaboratore del regista arrestato, citato da, ha sottolineato che «il suo lavoro ha avuto sempre al centro la vita reale delle persone del suo popolo, non in maniera propagandistica». headtopics.com

Intanto, mentre si attendono notizie sul destino di Nurmehmet, un passo importante è stato compiuto alle Nazioni Unite, dove il 18 ottobre – lo stesso giorno del vertice della «Via della Seta», un gruppo di 51 nazioni ha approvato una dichiarazione in cui si denunciano le violazioni dei diritti umani, le detenzioni arbitrarie, le violenze, le torture e le sparizioni forzate nella regione dello Xinjiang ai danni della minoranza musulmanadei dati di navigazione.

