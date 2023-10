La cattedrale di Santa Maria la Reale a Pamplona (AP Photo/Alvaro Barrientos)sugli abusi sessuali commessi all’interno della Chiesa cattolica ai danni dei minori. Il rapporto, basato su un sondaggio che ha coinvolto 8mila persone, stima che l’1,13 per cento della popolazione adulta spagnola abbia subito abusi in ambito religioso (quindi 440mila persone con un’età compresa tra i 18 e i 90 anni).

Il rapporto è stato commissionato dal parlamento spagnolo e realizzato da Ángel Gabilondo, Defensor de Pueblo, ossia il difensore civico nazionale, figura che si occupa di tutelare gli interessi dei cittadini (in molti paesi è chiamatoLa Spagna è un paese con una forte tradizione cattolica, ma fino a pochi anni fa il numero di denunce di abusi sessuali in ambito religioso era molto basso.

Il rapporto è inoltre molto critico nei confronti della risposta delle istituzioni ecclesiastiche. Sostiene che l’intervento della Chiesa cattolica per impedire gli abusi sia stato insufficiente e tardivo. headtopics.com

Il rapporto critica anche le istituzioni spagnole, che accusa di essere rimaste inattive per molto tempo «di fronte alla realtà degli abusi sessuali» e di non aver fatto «gli sforzi necessari per proteggere i minori».

Il rapporto sugli abusi sessuali sui minori nella Chiesa cattolica in Spagna

