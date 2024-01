Il rapporto delle donne con il proprio corpo

In base a quanto emerso dall’indagine, la percezione della propria fisicità influisce sul rapporto con le altre persone e sulla vita sessuale. In una società in cui si cerca in tutti i modi di normalizzare ogni tipo di fisicità, in favore dell’inclusività, ancora 4 donne su 10 hanno un rapporto negativo con il loro corpo.

E’ quanto emerge dall’indagine condotta da Eurispes, istituto di studi politici, economici e sociale, in collaborazione con l’Associazione Filocolo, intitolata “Piacersi e piacere. Il rapporto delle donne con il loro corpo“. Lo studio su oltre mille donne Lo studio, condotto tra giugno e luglio 2023, ha coinvolto un campione di 1.048 donne su tutto il territorio nazionale e distribuite equamente per fascia d’età dai 18 anni in su. La maggior parte delle intervistate, il 63,6%, ha spiegato di aver un buon rapporto con il proprio corpo, mentre il 36,4% (quattro su dieci) ha dichiarato di avere una visione negativa





DonnaModerna » / 🏆 44. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Otoliti e l'equilibrio del corpoUn'importante funzione dell'orecchio interno è quella di regolare l'equilibrio del corpo grazie agli otoliti. Gli otoliti sono minuscole particelle composte da ossalato e carbonato di calcio che si muovono in base alla posizione e al movimento della testa. Tuttavia, in alcune circostanze, gli otoliti possono staccarsi e causare problemi di equilibrio.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di HamasIl New York Times ha condotto un'indagine che ha rivelato un quadro di violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di Hamas. Una delle vittime, Gal Abdush, è stata violentata e la sua storia è diventata un simbolo degli orrori inflitti alle donne durante gli attacchi.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

E se fossero le donne, per una volta, a guidare il mondo?Le cose più belle da vedere a Atene nel 2024.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

Agrigento, due donne morte trovate in case diverseI titoli di Sky TG24 del 5 gennaio, edizione delle 8:00

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Nuovi dettagli sugli orrori inflitti alle donne israeliane durante gli attacchi di HamasUn'indagine del New York Times rivela stupri, mutilazioni e azioni di estrema brutalità contro le donne durante gli attacchi di Hamas in Israele.

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Manovra, ok della Commissione bilancio: donne, pensioni, sanità e casa ecco tutte le novitàVia libera della commissione Bilancio del Senato a un emendamento del governo all'articolo 33...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »