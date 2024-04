Il punto sulle panchine di Serie B : ancora un cambio a Bari . Giampaolo al posto di IachiniTMWEditoriale di Luca Calamai

Pioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo. Marotta dovrà inventarsi altri ThuramPioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo.

