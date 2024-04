Il prossimo presidente di Confindustria è Emanuele Orsini

04/04/2024

Emanuele Orsini, 51 anni, diplomato e figlio di imprenditori, è stato eletto come il prossimo presidente di Confindustria. L'importanza di questo passaggio è che cancella le divisioni e permette di guardare avanti tutti insieme. Inoltre, è emersa l'esigenza di cambiare il regolamento per le elezioni. Orsini presenterà la sua specializzazione nella realizzazione di strutture in legno il 18 aprile. Ha una vasta esperienza nel settore e ha ricoperto ruoli importanti in diverse aziende.