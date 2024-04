Il progetto Worldcoin potrebbe violare il regolamento Ue in Italia

Se il progetto Worldcoin, basato sulla scansione dell'iride per verificare l'identità degli utenti approdasse in Italia, con ogni probabilità violerebbe il regolamento Ue, con tutte le conseguenze di carattere sanzionatorio previste dalla normativa.

Questo in sintesi l'avvertimento che il Garante Privacy ha inviato a Worldcoin Foundation, che sostiene il progetto lanciato dall'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, per poter scambiare criptovalute, dopo i primi riscontri forniti dalla società nell'ambito dell'istruttoria avviata nei mesi scorsi dall'Autorità. Worldcoin conta più di 1 milione di utenti attivi mensili, 4 milioni di download e 22 milioni di transazioni. Sono i dati ufficiali della piattaforma resi noti a novembre, mentre cresce in diversi paesi l'attenzione delle autorità privacy per la gestione dei dati personal

