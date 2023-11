Il Progetto Engine: la tecnologia al servizio della lotta contro la violenza di genere

Il Progetto Engine mette la tecnologia della realtà immersiva al servizio della lotta contro la violenza di genere, in un approccio interdisciplinare della Scuola Superiore Sant'Anna, che crea consapevolezza e fa calare anche gli uomini nei panni di una vittima di molestie. Una strada, una ragazza da sola, un uomo la fissa e mentre si avvicina inizia a importunarla. È grande e grosso, molto più di lei. Pericolo, oppressione.

Una sensazione vissuta da milioni di donne, un episodio di catcalling, spesso derubricato a complimento, che invece provocano paura, disagio, senso di impotenza. Con i visori a realtà immersiva del "Progetto Engine", la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ha voluto fare un passo in più, nella consapevolezza collettiva di questi fenomeni, e ha messo la tecnologia al servizio della battaglia contro la violenz





SkyTG24 » / 🏆 22. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

A Recco il mare invade le strade: 'l'alluvione' parte dal molo di Punta Sant'AnnaLa forte mareggiata in corso in Liguria sta colpendo diverse località costiere sia del Ponente che del…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 67,76 Leggi di più »

Leonardo Drone Contest, vince la Scuola Superiore Sant’AnnaHanno partecipato 7 atenei italiani, new entry il Politecnico di Bari. Secondo posto al Politecnico di Torino e all'Università di Roma Tor Vergata, che si è aggiudicata anche il Premio della giuria

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Ruba energia al metal detector di piazza San Pietro e picchia i poliziotti: paura fra i turistiL'uomo ha tentato anche una fuga verso il Cancello di Sant'Anna

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89,32 Leggi di più »

Prende vita il progetto dell’artista Maurizio Igor Meta, ospite della Residenza Multidisciplinare della BassaRIETI - Appuntamento teatrale questa sera a Casperia, dove prenderà vita il progetto...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 18. / 64,68 Leggi di più »

Arte da toccare e da sentire, il progetto di ETT al Festival della Scienza di GenovaStampa 3D, sensori e tracce audio per rendere le opere accessibili anche a ipovedenti e non vedenti: l’idea di un’azienda genovese che non è…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

La Russa: 'So che il progetto della seconda squadra dell'Inter va avanti'Giornata importante per il futuro dell&39;Inter, oggi a Milan si è tenuta una riunione per il passaggio dell&39;Assemblea dei Soci, step fondamentale per l&39;annata economica del club. Al termine

Fonte: cmdotcom - 🏆 42. / 22,5 Leggi di più »