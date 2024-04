Il professore dedica il premio alla moglie defunta

Il professore ha ritirato il premio con una dedica particolare: "A chi volete che lo dedichi - ha detto alla fine della cerimonia parlando con i cronisti - lo dedico a mia moglie". Flavia Franzoni, morta recentemente, è stata più volte ricordata nel corso della mattinata: al professore è stato assegnato l'Archiginnasio d'oro, la massima onorificenza culturale della città.

In tanti hanno lasciato un pensiero o una firma nel libro dei ricordi. Verso le 9 è arrivato a piedi anche il professore, accompagnato dall'ex segretario del Pd, Enrico Letta, dal figlio maggiore Giorgio, dai nipoti. Alle 11.30 si sono invece tenuti i funerali presieduti dal cardinalMondo

