Il produttore musicale Kina raggiunge un miliardo di stream su Spotify

Il giovane produttore musicale Kina ha raggiunto un miliardo di stream su Spotify con il suo album di debutto 'Things I Wanted'. Il record è stato annunciato da Kina stesso su Instagram, dove ha espresso la sua gratitudine e ha parlato del potere della musica nella sua vita. Kina è riuscito a raggiungere questo traguardo in meno di tre anni, firmando con Columbia Records e ottenendo un grande successo negli Stati Uniti.

Questo risultato è ancora più significativo considerando che molti artisti italiani di successo all'estero non sono riusciti a raggiungere questo livello di popolarità. I Maneskin, ad esempio, hanno superato il miliardo e mezzo di stream con una cover, mentre il singolo inedito di Kina 'I Wanna Be Your Slave' si avvicina ai 995 milioni di stream

Kina Spotify Record Album Musica Stream

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Kina è il primo italiano a superare quota 1 miliardo su Spotify con un brano originaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Kina è il primo italiano a superare quota 1 miliardo su Spotify con un brano originale

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Benedetta Rossi per “Kina e Yuk”: «I Leoni da tastiera non avranno la meglio»Kina e Yuk sono una coppia di volpi polari pronte a mettere su famiglia e vivono serenamente fra i...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Kina e Yuk alla scoperta del mondoKina e Yuk alla scoperta del mondo è un film di genere avventura, drammatico, family del 2023. Uscita al cinema il 07 marzo 2024. Distribuito da Adler Entertainment.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Non solo musica, Spotify lancia i video corsi onlineSolo qualche settimana dopo aver lanciato una sezione con i video musicali, anche in Italia, Spotify rende disponibile un'ulteriore novità. Gli utenti nel Regno Unito hanno infatti la possibilità di accedere ad un menu che include video corsi. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

La Ue dà ragione a Spotify: multa ad Apple da 1,8 miliardiA Spotify il primo round della battaglia contro Apple. Dopo la denuncia del colosso svedese,...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »