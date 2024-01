Il processo inizia all'Aja: Israele accusato di genocidio a Gaza

«Quello di Israele a Gaza è un genocidio»: inizia all’Aja il processo. La difesa: «Il caso Dreyfus del XXI secolo»Istanza presentata dal Sudafrica: «Israele ha l’intento specifico di distruggere i palestinesi di Gaza». Anche se fosse raggiunto un pronunciamento che qualifichi questa guerra come genocidio, Israele potrebbe comunque ignorarloTEL AVIV – «Qual è il motivo della sua visita?». «Oggi alla Corte di giustizia dell’Aja c’è il processo». «Uhm… E su che cosa?».

«Si deve stabilire se la guerra israeliana a Gaza sia un genocidio». «Uhm… E la sua famiglia è al sicuro?». «Sì, grazie. Ma quelli sotto processo siamo noi israeliani…».un genocidio in atto », dice il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che ha intentato la causa. «Questo processo è l’affaire Dreyfus del XXI secolo», risponde l’ex premier israeliano Naftali Bennet





