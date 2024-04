Il problema delle liste di attesa e le soluzioni proposte

È possibile risolvere il problema delle liste di attesa in tempi non così lunghi. Il governo nella manovra oggettivamente ha aumentato le risorse e modificato i tetti di spesa per le prestazioni garantite dalle strutture sanitarie private accreditate. Ma molto dipenderà anche da come le Regioni applicheranno le indicazioni del governo. Teniamo però conto che gli italiani, quando riescono ad accedere al sistema sanitario nazionale, sono in larga maggioranza soddisfatti.

Queste parole sono di Barbara Cittadini, presidente di Aiop, l'associazione italiana ospedalità privata, che rappresenta 534 strutture in tutto il Paese per un totale di 59mila posti letto, di cui 53mila accreditati. L'altro giorno, in un convegno al quale ha partecipato anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, la presidente Cittadini ha presentato il ventunesimo rapporto 'Ospedali & Salute', realizzato in collaborazione con il Censi

