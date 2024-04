Il principe William tra i sovrani inglesi più alti della storia

Con i suoi 191 centimetri di statura, si colloca tra i primi quattro sovrani inglesi più alti della storia. Il principe William che lo hanno preceduto negli ultimi trecento anni. Lo sottolinea la rivista Tatler , che al successore di Carlo dedicherà la copertina del mese di maggio. Con i suoi 191 centimetri di statura, osserva il commentatore reale Wesley Kerr, William si colloca "tra i primi quattro re inglesi più alti della storia, insieme a Edoardo I, Edoardo IV e Carlo II".

Il futuro sovrano - scrive Hello! Magazine - è più alto anche di re Carlo (178 cm, la stessa statura che aveva anche sua madre, la principessa Diana) e di sua moglie, la principessa Kate (175 cm). Per quanto riguarda i monarchi del passato più bassi, al primo posto c'era la regina Vittoria, con un'altezza di 152 cm

Principe William Sovrani Inglesi Altezza Storia Tatler

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Adnkronos / 🏆 8. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Un’americana a Roma: l’Aeroitalia SMI ingaggia Amber Igiede fino al 28 aprileProviene dall’Hawaii University ed è una centrale di 191 centimetri dal fisico piuttosto importante

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Carlo III e il cancro, William prende il posto del re in pubblicoIl principe torna ai suoi doveri ufficiali, dopo aver trascorso le ultime settimane vicino alla moglie, operata il mese scorso all'addome

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Tale padre, tale figlio: per il gossip reale William è un traditore, proprio come CarloWilliam e Carlo: per il gossip tale padre, tale figlio

Fonte: Cosmopolitan_IT - 🏆 21. / 63 Leggi di più »

Re Carlo prepara il piano per la successione per il principe WilliamA far trapelare la notizia è stato un ex corrispondente reale molto autorevole della BBC. A quanto pare, le condizioni di Re Carlo, a cui è stato diagnosticato un cancro, sarebbero molto più serie di quanto non sappiamo

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Harry, che ha provato a contattare William prima del viaggio a Londra da papà CarloHarry è recentemente rientrato in Inghilterra per incontrare il padre, re Carlo, al quale è stato diagnosticato il cancro: secondo la ricostruzione di People potrebbe aver cercato pure il fratello, ma «non c’erano piani» di incontrarsi

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Re Carlo, che la domenica di Pasqua ha guidato (senza William) la famiglia reale: le fotoIl sovrano, accompagnato dalla regina consorte Camilla, ha partecipato alla tradizionale funzione nella Cappella di Saint George in una delle rare apparizioni pubbliche, dopo aver dichiarato di avere il cancro

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »