Il principe William ricorda i suoi ricordi in Scozia

«Alla Scozia devo alcuni dei miei ricordi più felici, ma anche più tristi. Ero a Balmoral quando mi hanno comunicato che mia madre era morta», ha detto William, ricordando di aver elaborato la notizia in una chiesa locale. «Ancora sotto shock, trovai rifugio nella funzione a Crathie Kirk quella stessa mattina. E nei giorni bui di dolore che sono seguiti, ho trovato conforto e sollievo nella natura scozzese. Di conseguenza, il legame che sento con la Scozia sarà per sempre profondo».

«Eppure, accanto a questo ricordo doloroso ce n’è uno di grande gioia», ha proseguito. «Perché è stato proprio qui in Scozia, 20 anni fa, che ho incontrato Catherine per la prima volta. Inutile dire che la città in cui incontri la tua futura moglie occupa un posto molto speciale nel tuo cuore». I due si sono conosciuti nel 2001, mentre studiavano all’Università di St. Andrews. Si sono fidanzati nell’ottobre 2010 e si sono sposati nell’aprile successiv

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



VanityFairIt / 🏆 14. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

William e Catherine, assieme in foto per la festa della donnaE re Carlo III suggerisce i bijoux di Turquoise Mountain, la charity che ha fondato nel 2006 per sostenere l’artigianato afghano e di altre terre in difficoltà

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Prima foto ufficiale di Kate dopo l'intervento, “Grazie per il supporto continuo”La foto scattata dal principe William mostra la principessa Catherine con i figli

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Scozia, dolce Pasqua per il Celtic: vittoria sul Livingston e Rangers scavalcatiNetto successo del Celtic nella 31ª giornata di Scottish Premiership. Bernardo, O'Riley e un'autorete portano gli hoops a sbancare (0-3) il campo del Livingston e a superare momentaneamente i Rangers

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Innamorarsi in Scozia - Film (2023)Innamorarsi in Scozia è un film di genere commedia, sentimentale del 2023, diretto da David Lumsden, con Emma Fischer e Finlay Bain. Durata 90 minuti. Distribuito da Champlain Media, Reel One Entertainment.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

La scrittrice JK Rowling critica la nuova legge sulla criminalizzazione dell'odio in ScoziaLa celebre scrittrice JK Rowling critica la nuova legge in Scozia che criminalizza i comportamenti diretti a fomentare odio sulla base di età, disabilità, religione, orientamento sessuale e identità transgender. La legge è stata criticata per essere un attacco alla libertà di espressione.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Pronostico Olanda-Scozia, Tulipani favoriti ma...Ad Amsterdam si sfidano due nazionali qualificate alla fase finale di Euro 2024

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »